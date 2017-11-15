Попович: «Сан-Антонио» должен играть так, будто Кавая Леонарда не существует

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал об игре команды без лидера Кавая Леонарда, который продолжает восстанавливаться после травмы.



«Я думаю, что наша команда сейчас должна играть так, будто Кавая не существует. Никто не смотрит на то, что вы потеряли хорошого игрока, верно? Всё равно все хотят победить вас.



Для меня будет не очень полезно задаваться вопросом, когда он вернётся или что мы будем делать. Мы должны играть сейчас. Другие люди должны проводить на площадке эти минуты. Мы должны научиться побеждать другим способом», – приводит слова Поповича ESPN.

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