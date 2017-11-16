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Эмбиид: мне удалось устроить шоу в Лос-Анджелесе

Баскетбол

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал своё выступление в поединке регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:109).

«Чувствую себя прекрасно. Я люблю Лос-Анджелес, люблю «Стэйплс-центр». Поэтому я хотел выйти на паркет и устроить шоу, и мне удалось это сделать.

Жаль, что никто из игроков «Лейкерс» не использовал «трэш-ток». Но мне всё равно было весело. Я просто хотел быть агрессивным. Таков мой новый менталитет. Хочу сохранить этот импульс», – приводит слова Эмбиида ESPN.

В матче с «Лейкерс» Джоэл собрал коллекцию из 46 очков, 15 подборов, 7 результативных передач и 7 блок-шотов.

Рекордные 46 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Лейкерс»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид
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