Эмбиид: мне удалось устроить шоу в Лос-Анджелесе

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал своё выступление в поединке регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:109).



«Чувствую себя прекрасно. Я люблю Лос-Анджелес, люблю «Стэйплс-центр». Поэтому я хотел выйти на паркет и устроить шоу, и мне удалось это сделать.



Жаль, что никто из игроков «Лейкерс» не использовал «трэш-ток». Но мне всё равно было весело. Я просто хотел быть агрессивным. Таков мой новый менталитет. Хочу сохранить этот импульс», – приводит слова Эмбиида ESPN.



В матче с «Лейкерс» Джоэл собрал коллекцию из 46 очков, 15 подборов, 7 результативных передач и 7 блок-шотов.

Рекордные 46 очков Эмбиида принесли победу «Филадельфии» над «Лейкерс»