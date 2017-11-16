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Хорфорд: когда Бэйнс на паркете, «Бостон» защищается на элитном уровне

Баскетбол

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд похвалил своего партнёра по команде Арона Бэйнса, отметив его влияние на оборону команды.

«Когда Бэйнс на паркете, «Бостон» защищается на элитном уровне. Он отлично справляется с защитой трёхсекундной зоны. Нам нужно чаще заигрывать его в нападении, но в целом он отлично справляется. Арон очень серьёзно влияет на игру команды», — цитирует Хорфорда ESPN.

30-летний Бэйнс в нынешнем регулярном чемпионате набирает в среднем 6,1 очка, 5,7 подбора и 1,1 передачи за 19,4 минуты на площадке.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Арон Бэйнс Эл Хорфорд
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