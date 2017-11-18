Уолл получил повреждение левого колена

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» повредил левое колено.



27-летний баскетболист провёл на паркете 35 минут, набрал 8 очков (3 из 12 с игры), отдал 8 результативных передач, а также собрал 3 подбора. Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 91:88.



На данный момент участие Уолла в следующем поединке регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс», который состоится 19 ноября, находится под вопросом. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Джон уже пропустил одну игру.

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