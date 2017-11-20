«Голден Стэйт» без Дюранта одолел «Бруклин» без Мозгова, Карри набрал 39 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:111 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, на счету которого 39 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил Клэй Томпсон — 23 очка, 10 подборов. Кевин Дюрант участия в матче не принимал. У «Нетс» 25 очков в активе Аллена Краббе, 21 — у Спенсера Динуайдди. Российский центровой Тимофей Мозгов в этой встрече не играл.