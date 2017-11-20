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«Голден Стэйт» без Дюранта одолел «Бруклин» без Мозгова, Карри набрал 39 очков

Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:111 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, на счету которого 39 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил Клэй Томпсон — 23 очка, 10 подборов. Кевин Дюрант участия в матче не принимал. У «Нетс» 25 очков в активе Аллена Краббе, 21 — у Спенсера Динуайдди. Российский центровой Тимофей Мозгов в этой встрече не играл.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
111 : 118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Бруклин Нетс: Краббе - 25, Динуайдди - 21, Холлис-Джефферсон - 16, Кэрролл - 15, ЛеВерт - 13, Харрис - 6, Аллен - 6, Эйси - 5, Килпатрик - 2, Зеллер - 2, Букер, Уайтхед, Расселл, Лин, Уаттара, Мозгов, Уайли
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Томпсон - 23, Касспи - 12, Игуодала - 12, Янг - 8, Ливингстон - 6, Грин - 5, Уэст - 4, Луни - 4, Пачулия - 3, Макги - 2, Дюрант, Джонс, Кук, Маккоу, Белл, Буше
Дюрант пропустит матч с «Бруклин Нетс»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант Стивен Карри Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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