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Е. Воронов: защита «Зенита» выиграла матч с «Химками»

Баскетбол

Капитан «Зенита» Евгений Воронов поделился впечатлениями от гостевой победы над «Химками» (76:66) в матче Единой лиги ВТБ.

«Всегда тяжелее догонять соперника, а потому «Химки» весь матч тратили дополнительные силы, так что быть впереди соперника всегда выгоднее. Победить нам удалось за счёт хорошей защиты. Несмотря на то что Лёша Швед набрал сегодня 34 очка, в нужные моменты в концовке он промахнулся, потому что сказалась наша работа в защите. Также у нас получилось хорошо сыграть в нападении. Мы были сдержанны и сохраняли удачный баланс между позиционной игрой и быстрым нападением. Но в первую очередь стоит отметить именно защиту. Она выиграла нам матч.

Гостевая победа над «Химками» дорогого стоит, потому что любая осечка в конце сезона может стоить очень дорого. Мы проиграли только УНИКСу, и тот матч нужно вообще забыть как страшный сон. Ну а победа над «Химками» очень важна и в плане психологии, и в плане нашего положения в турнирной таблице", — приводит слова Воронова официальный сайт «Зенита».

34 очка Шведа не спасли «Химки» от домашнего поражения в матче с «Зенитом»
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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