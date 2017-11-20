Майк Мэлоун и Никола Йокич были удалены в матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун и центровой Никола Йокич были удалены с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».



Инцидент произошёл в середине второй четверти, когда «Лейкерс» опережали «Наггетс» на 20 очков. Мэлоун и Йокич набросились на рефери Родни Мотта после того, как он не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда калифорнийского клуба Кайла Кузмы.



Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 127:109.



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