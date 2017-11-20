Дрэймонд Грин: немногие команды могут играть на одной скорости с «Голден Стэйт»

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:111 в пользу гостей.

«Немногие команды могут играть на наших скоростях, но «Бруклин» — очень бегущая команда. Во второй половине мы совершили очень много потерь. То, о чём мы всегда говорим, — это защита без фолов. Мы не очень хорошо справились с этим сегодня», — цитирует Грина ESPN.

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» совершили в матче с «Бруклин Нетс» 27 фолов.