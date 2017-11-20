Карри: отсутствие Дюранта не должно влиять на агрессию игроков «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:111 в пользу гостей. Форвард Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

«Независимо от того, играет Кевин или нет, нужно действовать с той же агрессивностью. Вне независимости от того, попадаете вы броски или нет. Если даёшь сопернику отыграть 25 очков, нужно собраться и вырвать победу», — цитирует Карри ESPN.