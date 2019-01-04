Дженкинс: «Химки» сделали шаг в нужном направлении, обыграв «Гран Канарию»

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс прокомментировал победу в выездном матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией» (99:70).

«Для нас важно было начать новый год подобным образом. В Евролиге у нас было много неудачных матчей, поэтому для нас было важно выйти на площадку и сыграть так, как вчера. Думаю, мы сделали шаг в нужном направлении. Для нашей команды это особый выезд. С нами полетели болельщики, которые поддерживали нас. Хочу их за это особо поблагодарить», — приводит слова Дженкинса пресс-служба подмосковного клуба.

«Химки», набрав 18 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В следующем туре команда Георгиоса Барцокаса 8 января на домашней площадке сыграет с «Фенербахче».