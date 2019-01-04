Дерозан оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Торонто»

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (125:107) набрал 21 очко, собрал 14 подборов, отдал 11 результативных передач и совершил 2 перехвата.

Ходячие мертвецы. «Сан-Антонио» живее всех живых «Принесли его домой — оказался он живой».

Для Дерозана этот трипл-дабл стал первым в профессиональной карьере. 29-летний игрок выступает в НБА с 2009 года.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Сан-Антонио» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. В нынешнем сезоне техасская команда одержала 22 победы в 39 матчах.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся с «Мемфис Гриззлиз». Матч пройдёт в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» 6 января и начнётся в 4:30 мск.