Харден и Адетокунбо — лучшие игроки НБА по итогам декабря

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан лучшим игроком Западной конференции по итогам декабря.

В прошлом месяце Харден набирал по 36,4 очка, отдавал по 7,9 передачи, собирал по 5,9 подбора, а также совершал по 1,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 36,9 минуты в среднем за игру. «Хьюстон» одержал 11 побед в 15 матчах.

Лучшим на Востоке был признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

В декабре Адетокунбо набирал по 25,6 очка, собирал по 12,5 подбора, отдавал по 6,2 передачи, а также совершал по 1,9 блок-шота и 1,2 перехвата за 34,2 минуты в среднем за игру. «Милуоки» одержал 10 побед в 14 матчах.

Напомним, по итогам октября и ноября лучшим игроком Западной конференции был признан форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Тобиас Харрис, а Восточной — Адетокунбо.