Видеообзоры побед «Реала», «Милана» и «Анадолу Эфес» в 16-м туре Евролиги

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча прошла в Мадриде на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась со счётом 91:79.

Видео доступно на «Чемпионате».

В другом матче 16-го тура «Милан» обыграл черногорскую «Будучность». Встреча состоялась в Милане на арене «Медиоланум Форум» и завершилась со счётом 111:94.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ещё один матч 16-го тура был сыгран в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», где местный «Анадолу Эфес» принимал мюнхенскую «Баварию». Финальная сирена зафиксировала победу турецкой команды со счётом 92:77.

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Евролиги