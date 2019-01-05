Фанаты «Бостона» расстроились из-за промаха Новицки после трёхочкового броска

Болельщики «Бостон Селтикс» тепло приняли мощного форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации на арене «Ти-Ди Гарден».

Фанаты стоя аплодировали немецкому ветерану, когда он вышел на паркет в первой четверти, а также расстроились из-за его промаха после трёхочкового броска в конце заключительного 12-минутного отрезка.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Матч завершился победой «Бостона» со счётом 114:93. Новицки за 16 минут собрал 2 подбора, но не набрал ни одного очка. 40-летний баскетболист совершил 10 попыток с игры, включая 8 трёхочковых.

«Даллас» (18-20) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.