Харден: в начале матча мои броски летели по слишком низкой траектории

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден назвал причины посредственной реализации бросков с игры в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«В начале игры мои броски летели по слишком низкой траектории. Поэтому мне нужно было немного скорректировать технику и бросать чуть выше. Для себя я сделал вывод, что нужно лучше действовать на старте матча. Я поймал свой ритм в третьей четверти и хорошо провёл вторую половину. Но до большого перерыва промахивался в ситуациях, в которых обычно забиваю», – передаёт слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 101:110. Защитник в ней набрал 38 очков. При этом он реализовал 8 из 18 бросков с ближней и средней дистанций, 5 из 17 трёхочковых и 7 из 7 штрафных.

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