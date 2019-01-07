Стивенсон: игроки «Лейкерс» не верят, что могут выигрывать и без Леброна

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнс Стивенсон после матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» призвал сохранять оптимистичный настрой и веру в себя.



«Думаю, мы достаточно сильны, чтобы выигрывать и без Леброна Джеймса. Нужно только верить в это. Мне кажется, сейчас наши игроки не верят. Они считают, что травмы лидеров оправдывают неудачи. Но, по-моему, мы способны побеждать и в нынешнем составе. В данный момент команда оказалась в сложной ситуации. Однако необходимо сохранять позитивный настрой и уверенность друг в друге», – цитирует Стивенсона ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 86:108. Они проиграли пятый матч из шести после травмы Джеймса.

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