Маркович: «Химкам» нужно повысить уровень и соответствовать игре «Фенербахче»

Защитник баскетбольных «Химок» Стефан Маркович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с турецким «Фенербахче», который состоится завтра, 8 января.

«Фенербахче» — одна из лучших команд Евролиги, которая играет на высочайшем уровне. Это означает, что и нам нужно максимально повысить свой уровень и соответствовать игре соперника. Мы должны играть не 15, 20 или 30 минут, а все 40, это очень важно в матчах с такими командами, особенно если хотим выиграть. Для нас это действительно большой вызов», — цитирует Марковича пресс-служба «Химок».



Игра «Химок» и «Фенербахче» пройдёт в Москве, на «Арене Мытищи». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ранее о матче высказался главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.