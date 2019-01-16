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Майк Мэлоун: «Денвер» не боялся «Голден Стэйт», просто он ушёл на другой уровень

Майк Мэлоун: «Денвер» не боялся «Голден Стэйт», просто он ушёл на другой уровень
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о причинах неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт» вышел на игру предельно сосредоточенным и настроенным на борьбу, а у нас этого не было. Не думаю, что кто-то в нашей команде испугался «Уорриорз» или испытывает к ним чрезмерное почтение. Просто они ушли на другой уровень, а нас оставили далеко внизу.

Я не верю, что разгромы могут надолго выбить из колеи. Мы должны принять этот результат, сделать из него выводы и идти дальше. Если сумеем так поступить, то этот минус станет плюсом в долгосрочной перспективе», – передаёт слова Мэлоуна ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Денвера» со счётом 111:142.

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