К. Томпсон: больше понравилось исполнить 4 данка, чем реализовать 10 трёхочковых

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал непривычно большое количество бросков сверху, которые он исполнил в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс».



«Бывший партнёр по команде Заза Пачулия после встречи написал мне смс, в котором сообщил, что никогда не видел, чтобы я исполнил четыре данка в одной игре. Честно говоря, мне это понравилось больше, чем реализовать 10 трёхочковых.



А в целом нечасто удаётся побить исторические рекорды лиги. Но это лишь показало, на что мы способны, когда включаем полную мощность. На это приятно смотреть, но ещё больше удовольствия получаешь, участвуя», – передаёт слова Томпсона ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 142:111.

Керр: «Голден Стэйт» устроил фестиваль фейерверков в матче с «Денвером»