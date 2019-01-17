Керр: хотел дать установку на матч «просто сыграйте, как в прошлый раз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что накануне матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» ещё находился под впечатлением от предыдущей встречи с «Денвер Наггетс», в которой его команда набрала 51 очко в первой четверти, установив рекорд лиги.



«Меня так и подмывало вместо традиционной установки на матч всего лишь написать на доске «Просто сыграйте так же, как в прошлый раз» и больше вообще ничего не говорить. Но я знаю, что мы не можем так атаковать в каждой встрече. Тогда была особенная игра и мы были на кураже.

Месяц назад мы бы не выиграли этот матч. Сейчас команда в совсем другом состоянии», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 147:140. Команда в ней реализовала 24 трёхочковых из 49.