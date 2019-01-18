Джеймс и Дончич продолжают лидировать в голосовании на Матч звёзд на Западе

Национальная баскетбольная ассоциация в третий раз опубликовала промежуточные результаты голосования болельщиков за игроков Западной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.
Форварды и центровые
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 3 770 807
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 3 301 825
3. Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») — 2 583 342
4. Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз») — 2 432 134
5. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс») — 2 091 770
6. Стивен Адамс («Оклахома-Сити Тандер») — 1 483 223
7. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 1 128 766
8. Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс») — 899 237
9. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — 660 276
10. Демаркус Казинс («Голден Стэйт Уорриорз») — 450 480.
Защитники
1. Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 2 979 080
2. Деррик Роуз («Миннесота Тимбервулвз») — 2 712 938
3. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») — 2 315 093
4. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») — 2 090 432
5. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — 1 120 675
6. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 851 125
7. Демар Дерозан («Сан-Антонио Спёрс») — 850 415
8. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс») — 764 892
9. Крис Пол («Хьюстон Рокетс») — 419 410
10. Девин Букер («Финикс Санз») — 405 432.
Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.