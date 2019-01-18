Яннис, Ирвинг и Леонард остались лидерами голосования на Матч звёзд на Востоке

Национальная баскетбольная ассоциация в третий раз опубликовала промежуточные результаты голосования болельщиков за игроков Восточной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.
Форварды и центровые
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 3 626 909
2. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 2 882 227
3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 2 292 511
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 826 177
5. Джимми Батлер («Филадельфия Сиксерс») — 740 778
6. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») — 677 472
7. Винс Картер («Атланта Хоукс») — 423 795
8. Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс») — 338 716
9. Гордон Хэйворд («Бостон Селтикс») — 336 476
10. Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 291 722.
Защитники
1. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс») — 3 187 015
2. Дуэйн Уэйд («Майами Хит») — 1 738 043
3. Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс») — 1 156 040
4. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») — 941 368
5. Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс») — 778 983
6. Кайл Лоури («Торонто Рэпторс») — 708 071
7. Зак Лавин («Чикаго Буллз») — 440 568
8. Джереми Лин («Атланта Хоукс») — 341 024
9. Горан Драгич («Майами Хит») — 335 899
10. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») — 251 170.
Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.