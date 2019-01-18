Яннис, Ирвинг и Леонард остались лидерами голосования на Матч звёзд на Востоке

Национальная баскетбольная ассоциация в третий раз опубликовала промежуточные результаты голосования болельщиков за игроков Восточной конференции, которые выступят в следующем Матче звёзд.

Форварды и центровые

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 3 626 909

2. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 2 882 227

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 2 292 511

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 826 177

5. Джимми Батлер («Филадельфия Сиксерс») — 740 778

6. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») — 677 472

7. Винс Картер («Атланта Хоукс») — 423 795

8. Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс») — 338 716

9. Гордон Хэйворд («Бостон Селтикс») — 336 476

10. Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 291 722.

Защитники

1. Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс») — 3 187 015

2. Дуэйн Уэйд («Майами Хит») — 1 738 043

3. Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс») — 1 156 040

4. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») — 941 368

5. Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс») — 778 983

6. Кайл Лоури («Торонто Рэпторс») — 708 071

7. Зак Лавин («Чикаго Буллз») — 440 568

8. Джереми Лин («Атланта Хоукс») — 341 024

9. Горан Драгич («Майами Хит») — 335 899

10. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») — 251 170.

Голосование завершится 21 января. Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.