Невероятное попадание Джорджа — в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» — «Лейкерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» и завершилась в овертайме со счётом 138:128 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, собравший коллекцию из 32 очков, 8 подборов, 4 передач и 3 перехватов. Центровой Ивица Зубац набрал 26 очков, собрал 12 подборов и отдал одну результативную передачу. Форвард «Тандер» Пол Джордж записал в актив 27 очков, 8 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Оклахома-Сити» (26-18) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» (25-21) — восьмое.