Майкл Бизли забыл надеть игровые шорты в матче с «Оклахома-Сити»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли не сумел вовремя вступить в игру в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (138:128 ОТ).

Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон хотел выпустить Бизли на площадку в конце первой четверти, однако замену пришлось отложить, поскольку на форварде были надеты тренировочные шорты вместо игровых.

Майкл вернулся в раздевалку, чтобы переодеться, после чего вышел на паркет.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Бизли провёл в игре 9 минут, в течение которых набрал 5 очков, собрал 2 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил один перехват.

«Лейкерс» (25-21) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.