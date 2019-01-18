Майкл Бизли забыл надеть игровые шорты в матче с «Оклахома-Сити»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли не сумел вовремя вступить в игру в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (138:128 ОТ).
Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон хотел выпустить Бизли на площадку в конце первой четверти, однако замену пришлось отложить, поскольку на форварде были надеты тренировочные шорты вместо игровых.
Майкл вернулся в раздевалку, чтобы переодеться, после чего вышел на паркет.
Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».
Бизли провёл в игре 9 минут, в течение которых набрал 5 очков, собрал 2 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил один перехват.
«Лейкерс» (25-21) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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