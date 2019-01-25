Казинс: «Голден Стэйт» редко отрабатывает такую игру, как в матче с «Уизардс»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс признал, что игра в нападении с акцентом на атаки из трёхсекундной в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» стала сюрпризом и для самих баскетболистов команды.



«Мы нечасто отрабатываем такие действия на тренировках. Поэтому многое пришлось схватывать на лету. Иногда это получалось хорошо, но порой мы играли небрежно, поскольку не привыкли к такому стилю. Уверен, что мы ещё займёмся этим на занятиях в будущем», – передаёт слова Казинса ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 126:118. При этом из трёхсекундной «Уорриорз» набрали 70 очков. На счету Казинса оказалось 17 очков, 6 подборов и 3 передачи за 24 минуты.

«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вашингтон»