Джордж: после обмена в «Оклахома-Сити», говорили, что на МВЗ больше не попаду

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал избрание в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА по итогам комбинированного голосования болельщиков, СМИ и игроков.



«Когда меня обменяли в «Оклахома-Сити», очень многие говорили, что на Матч звёзд я больше не попаду, поскольку из Западной конференции пробиться в состав чрезвычайно сложно. Но получилось вот так.



Я считаю это честью для себя. И благодарю за поддержку не только жителей штата Оклахома, но и весь мир», – передаёт слова Джорджа ESPN.



Ранее форвард пять раз приглашался на Матч звёзд НБА. Причём четырежды, выступая за «Индиана Пэйсерс», и один раз после обмена в «Оклахома-Сити». Однако в прошлом сезоне он попал на звёздную встречу только в качестве замены травмированному Демаркусу Казинсу.

Определились стартовые составы на Матч звёзд НБА