Саврасенко: с каждой игрой после ухода Уайтхеда «Локомотив» прибавляет

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко прокомментировал игру команды после ухода американского защитника Айзеи Уайтхеда.



«На мой взгляд, с каждой игрой после ухода Уайтхеда наша команда прибавляет и показывает гораздо более качественный баскетбол. Атмосфера в команде стала намного лучше, поменялся микроклимат. Это дало позитив и отразилось на действиях клуба на обеих сторонах площадки», — цитирует Саврасенко издание «Известия».



Напомним, нынешний сезон Уайтхед начинал в составе краснодарского клуба, однако в середине января стало известно о договорённости Айзеи с клубом НБА «Детройт Пистонс».

В Единой лиге ВТБ Уайтхед принял участие в восьми поединках, в двух из которых выходил в стартовой пятёрке. В среднем Уайтхед набирал 11,6 очка, отдавал 3,3 передачи и совершал 1,6 подбора за 19 минут 42 секунды времени, проведённого на паркете. В Еврокубке он также провёл восемь матчей, набирая в них в среднем 11,0 очка, собирая, 3,3 подбора и совершая 3,4 передачи.