Зубков сломал нос в матче «Химки» — «Бавария»

В матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на домашней площадке принимали «Баварию» и уступили со счётом 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15). Для подмосковного клуба это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2018/19

В заключительной четверти матча форвард «Химок» Андрей Зубков получил удар в лицо. Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования у него был зафиксирован перелом носа. Сроки восстановления будут определены позднее.

Этот матч был первым для подмосковного клуба под руководством Римаса Куртинайтиса. После 20 туров «Химки» (7-13) занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, «Бавария» (10-10) располагается на 7-й строчке.