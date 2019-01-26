Уэйд забил сверху после сольного прохода

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал автором эффектного данка в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» (100:94).

В начале четвёртой четверти 37-летний ветеран прошёл через всю площадку и завершил атаку броском сверху.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

За 28 минут игрового времени Дуэйн записал в актив 13 очков, 6 подборов и 3 результативные передачи.

«Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Флориды одержала 23 победы и потерпела 24 поражения.

В следующем матче «Хит» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 28 января и начнётся в 3:30 мск.