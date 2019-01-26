Кавай не добросил до кольца в решающей атаке, когда против него защищался Харден

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в концовке домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» хорошо сыграл в обороне против форварда канадцев Кавая Леонарда.

На последних секундах встречи при счёте 121:119 Кавай совершил бросок из-за дуги, который мог принести его команде победу, однако мяч не долетел до кольца.

Видео доступно на странице SportsCenter в «Твиттере».

За 40 минут Харден записал в актив 35 очков, 7 результативных передач, 2 подбора и один блок-шот.

«Хьюстон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Техасская команда одержала 28 побед и потерпела 20 поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рокетс» сыграют с «Орландо Мэджик». Встреча состоится в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 28 января и начнётся в 3:00 мск.