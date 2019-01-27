Л. Джеймс возобновил полноконтактные тренировки, но пропустит матч с «Финиксом»

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, впервые провёл тренировку с полноконтактными упражнениями, сообщает ESPN. Тем не менее он не сможет сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс».



Это будет уже 16-я встреча подряд, пропущенная Джеймсом, после того как он получил повреждение в рождественской встрече с «Голден Стэйт Уорриорз» В предыдущих 15 «Лейкерс» одержали 5 побед при 10 поражениях. За это время команда опустилась из зоны плей-офф на 9-е место в Западной конференции, отставая от занимающего 8-е «Лос-Анджелес Клипперс» на две победы.



В текущем сезоне форвард набирает 27,3 очка, совершает 8,3 подбора и отдаёт 7,1 передачи за 35 минут игры.

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