Стивенс: хотел бы, чтобы наши игроки были такими же «пассивными», как Карри

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» прокомментировал действия разыгрывающего соперника Стивена Карри, который 15 очков из 24 набрал в течение пяти минут.



«Говорите, Карри был не слишком активен большую часть игры? Но организованный им рывок во второй четверти нанёс нам большой ущерб. Знаете, хотел бы я, чтобы все наши баскетболисты были такими же «пассивными», как он, и набирали по 24 очка за матч.



Мы теряли концентрацию в обороне буквально на доли секунды, но «Голден Стэйт» заставил нас заплатить за это», — передаёт слова Стивенса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 111:115. Карри в ней также совершил 3 подбора и отдал 3 передачи за 38 минут.

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