Керр: в Бостоне было очень шумно, поскольку болельщикам дали лишний час на пиво

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал атмосферу на домашней арене «Бостон Селтикс» во время матча регулярного чемпионата НБА их команд.



«Играть в Бостоне всегда тяжело. А тут ещё и более позднее время начала игры дало местным болельщикам лишний час, чтобы выпить пива, поэтому во время матча было довольно шумно», — передаёт слова Керра ESPN.



Матч завершился выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 115:111. Он стал четвёртым подряд в гостях для «Уорриорз», и все их они выиграли. Теперь общая победная серия команды составляет уже десять встреч, что позволило выйти на первое место в Западной конференции. «Бостон» до этого в течение месяца не уступал на своей площадке.

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