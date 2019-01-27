Стивен Карри исполнил зажигательный танец после точного трёхочкового

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри дал волю эмоциям в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». В течение двух минут второй четверти он реализовал четыре трёхочковых и после последнего из них исполнил фирменный танец. Через три минуты Карри отметился ещё одним дальним попаданиям, а за период записал в актив 17 очков. Его команда за это время совершила рывок — 27:16, превратив отставание «-2» в преимущество «+9»



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 115:111. Карри в ней набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи за 38 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.