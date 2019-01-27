Стивен Карри: «Голден Стэйт» может играть ещё лучше

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри считает, что команда способна прибавить, несмотря на то что победа в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» стала уже 10-й подряд.



«Больше всего понравилось, что мы дорожили мячом. Разыгрывающие чаще принимали правильные решения, чем наоборот. В результате мы атаковали из выгодных позиций и попадали. Надёжнее стала и оборона. Мы привыкаем играть вместе с Демаркусом Казинсом, и это делает нас сильнее.



Но мы играли неидеально и знаем, что можем действовать ещё лучше. Мы только на пути к оптимальной форме. Необходимо с хорошим настроением подойти к перерыву на Матч звёзд и сохранить этот импульс во второй половине сезона», — цитирует Карри ESPN.

Стивенс: хотел бы, чтобы наши игроки были такими же «пассивными», как Карри