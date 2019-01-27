Хилд выступит в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА, сообщает The Athletic. Ранее он никогда не участвовал в этих состязаниях.



26-летний Хилд в нынешнем сезоне реализует 46% трёхочковых, выполняя 7,4 броска из-за дуги за игру. Занимает четвёртое место в лиге по точности атак с периметра, уступая только мощному форварду «Сан-Антонио Спёрс» Давису Бертансу, атакующему защитнику «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сету Карри и лёгкому форварду «Бруклин Нетс» Джо Харрису.



Ранее выступить в конкурсе трёхочковых согласились мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, Сет Карри, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард.

Лиллард примет участие в конкурсе трёхочковых