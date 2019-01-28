Дончич стал седьмым новичком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 35 очками

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 35 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». Таким образом, он стал лишь седьмым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл с не менее, чем 35 очками в дебютном сезоне.



Ранее записать в актив трипл-дабл в качестве новичка удавалось только Элджину Бэйлору, Джерри Уэсту, Оскару Робертсону (девять раз), Майклу Джордану, Джейсону Кидду и Стивену Карри. Все они, кроме Карри, являются членами Зала славы баскетбола.



Этот трипл-дабл стал для Дончича вторым в карьере. Он также является вторым в списке самых молодых игроков, оформивших трипл-даблы, уступая только разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Маркелу Фульцу.



Встреча завершилась домашним поражением «Далласа» со счётом 120:123.

Дончич побил рекорд Джеймса, оформив трипл-дабл с 30 очками в 19 лет