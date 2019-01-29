«Нью-Орлеан» сделал официальное заявление в связи с запросом Дэвиса на обмен

«Нью-Орлеан Пеликанс» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу требования форварда команды Энтони Дэвиса обменять его в другой клуб.

«В прошлые выходные представители Дэвиса сообщили нам, что он не хочет продлевать контракт с нашей командой и запросил обмен. Мы разочарованы в связи с этим решением. Основные задачи нашей организации — чемпионский титул НБА для города и болельщиков, а также долгосрочный успех команды.

Что касается всех разговоров об обмене, то мы совершим его на своих условиях и в свои сроки. Клуб заключит наиболее выгодную для себя сделку и не будет поддаваться влиянию со стороны. Мы также попросили НБА строго следить за соблюдением правила «темперинг» при этом обмене», — говорится в заявлении «Нью-Орлеана».