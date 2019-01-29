Дальнее трёхочковое попадание Карри с сиреной — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 5 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли невероятное попадание защитника «Денвер Наггетс» Гэри Харриса, роскошный пас защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта, эффектный проход разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, сокрушительный данк защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона и дальний трёхочковый с сиреной в исполнении Карри.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Тобиас Харрис, набравший 30 очков в домашнем матче с «Атлантой Хоукс» (118:123).

Турнирная таблица НБА доступна на «Чемпионате».