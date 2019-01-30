Попович: «Сан-Антонио» украл победу у «Финикса»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович остался крайне недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс».



«Нам очень повезло. Думаю, что «Финикс» переиграл нас по всем статьям, в том числе и тактически. Они были лучше и в силовой борьбе, и в дисциплинированности. А наша команда отнеслась к игре халатно. Мы не показали командного баскетбола. Это выглядело очень жалко. Фактически мы украли победу у соперника», – передаёт слова Поповича ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 126:124. Причём в четвёртой четверти «Спёрс» допустили шесть потерь, но в итоге успех команде принёс лёгкий форвард Руди Гэй броском одновременно с финальной сиреной.

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