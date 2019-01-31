Йованович: «Локо» позволил взять АСВЕЛу слишком много подборов в нападении

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче Топ-16 Еврокубка с АСВЕЛом (61:72).

«Поздравляю АСВЕЛ с победой. Мы столкнулись с теми же проблемами, что и в Краснодаре – позволили французам взять слишком много подборов в нападении. АСВЕЛ обладает очень атлетичным составом, с этими парнями сложно бороться в трёхсекундной зоне.

Мы можем быть довольны рядом эпизодов в защите, но с нападением было много проблем. Нам не удавалось выводить снайперов на открытые броски, отсюда и трудности с набором очков. Отсутствие Маклина и Фалля повлияло на нашу способность дать отпор АСВЕЛу в краске», — приводит слова Йовановича пресс-служба «Локомотива-Кубань».