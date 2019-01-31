Таунс стал автором победного броска в матче с «Мемфисом»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс принёс победу команде в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (99:97).

В последней атаке при счёте 97:97 решающий бросок доверили форварду Эндрю Уиггинсу, однако он не сумел реализовать попытку со средней дистанции. После его промаха Таунс выиграл подбор у центрового «Гриззлиз» Марка Газоля и забросил мяч в корзину с финальной сиреной.

Видео доступно на странице SportsCenter в «Твиттере».

Карл-Энтони завершил встречу с 16 очками, 10 подборами и 2 результативными передачами.

«Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 51 игре команда одержала 25 побед и потерпела 26 поражений.