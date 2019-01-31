Кантер рассказал, зачем поцеловал логотип «Нью-Йорка» в центре площадки

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер рассказал, почему решил поцеловать логотип клуба в центре площадки, когда вышел на замену в середине третьей четверти домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (90:114).

«Давно запланировал это. Просто ждал, пока появится возможность. Не знаю, сколько я ещё буду играть здесь. Очень рад, что вышел на паркет и смог показать фанатам свою любовь. Возможно, это было в последний раз. Не знаю», — приводит слова Кантера ESPN.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

Контракт Энеса с «Нью-Йорком» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Никс» занимают последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 50 встречах команда Дэвида Физдейла потерпела 40 поражений.