Сокрушительные данки Таунса, Тейтума и Брауна — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мориса Харклесса, игроков «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, форварда «Вашингтон Уизардс» Джеффа Грина, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса и форварда «Атланты Хоукс» Деандре Бембри, роскошная передача защитника «Сакраменто Кингз» Бадди Хилда, эффектные аллей-упы разыгрывающего «Атланты» Трея Янга на форварда Джона Коллинса и защитника «Селтикс» Терри Розира на Тейтума, а также победный бросок Таунса.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.