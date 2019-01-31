«Нью-Орлеан» убрал Энтони Дэвиса из предматчевого ролика команды

«Нью-Орлеан Пеликанс» представил новую версию предматчевого ролика команды без форварда Энтони Дэвиса. Видео было показано перед домашней игрой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (99:105).

Ранее Дэвис сообщил руководству «Нью-Орлеана», что не будет продлевать контракт, который закончится летом 2020 года, и попросил об обмене.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Главными претендентами на Энтони считаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».