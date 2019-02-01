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24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»

24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась в овертайме со счётом 123:120 в пользу гостей.

Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса эта игра стала первой после возвращения в строй. Звёздный форвард пропустил больше месяца из-за травмы паха. За 40 минут он набрал 24 очка, собрал 14 подборов, отдал 9 результативных передач и совершил 1 перехват. Защитник Лэнс Стивенсон собрал коллекцию из 20 очков, 3 подборов, 1 передачи и 1 перехвата. Защитник «Клипперс» Лу Уильямс записал в актив 24 очка, 6 результативных передач, 3 подбора и 3 перехвата.

«Клипперс» (28-24) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (27-25) — девятое.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
120:123
ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, 8:11)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Беверли - 17, Харрелл - 15, Харрис - 15, Брэдли - 13, Марьянович - 11, Жильжо-Александер - 10, Робинсон - 7, Скотт - 6, Гортат - 2, Торнвелл, Уоллес, Мотли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Стивенсон - 20, Ингрэм - 19, Рондо - 14, Макги - 11, Кузма - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Зубац - 7, Чендлер - 4, Бизли - 4, Харт - 2, Михайлюк, Вагнер
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