Аллей-упы Марковича на Микки и Томаса — в обзоре матча «Химки» — «Жальгирис»

В матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» принимали литовский «Жальгирис». Встреча прошла в Мытищах на «Арене-Мытищи» и завершилась в пользу российской команды со счётом 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Химок» Джордан Микки, записавший в свой актив 20 очков, 9 подборов и 2 блок-шота. Центровой Малкольм Томас собрал коллекцию из 16 очков, 8 подборов, 3 блоков, 1 результативной передачи и 1 перехвата. Защитник Стефан Маркович набрал 4 очка, отдал 6 передач, собрал 1 подбор и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Химки», набрав 24 очка, занимают 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Жальгирис» (24) — 13-е.