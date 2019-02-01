Мощный данк Эмбиида и роскошный аллей-уп Карри на Дюранта — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 5 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные блок-шоты центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги и разыгрывающего защитника «Филадельфии Сиксерс» Ландри Шамета, роскошный аллей-уп разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри на лёгкого форварда Кевина Дюранта, а также сокрушительные данки центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида и мощного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом прошедшего игрового дня стал Стивен Карри, набравший 41 очко в домашнем матче с «Филадельфией» (104:113).