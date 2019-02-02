Итудис: система Евролиги очень требовательна, нельзя просто взять победу

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с черногорской «Будучностью» (99:69).

«Поздравляю команду с победой. Как я говорил в предматчевом интервью, «Будучность» стала сильнее в последнее время за счёт новых игроков, тренера, философии. Я не маг, но думаю, что они могли бы включиться в гонку за места в плей-офф, если бы сейчас была только начальная стадия сезона. Помня об этом, мы и готовились к матчу.

В нём можно выделить много эпизодов. Мы хорошо начали, солидно атаковали, сдерживали соперников в защите. Но во второй четверти совершили на три потери больше и позволили гостям убежать, набрать лёгкие очки. «Будучность» хороша в скоростной игре, атаки здорово завершали Коул, Белл, Кларк. Мы пропустили 27 очков за четверть, и это слишком много. Поэтому в раздевалке у нас был долгий разговор и разбор на видео наших ошибок. После этого мы перехватили инициативу в защите и дали оппонентам набрать всего 22 очка во второй половине.

В целом, нам удалась хорошая игра против хорошей команды. Система Евролиги очень требовательна, нельзя просто взять победу. К тому же у нас случились несколько персональных достижений: Кайл установил рекорд, сделав 7 передач, Нандо – 38 баллов эффективности, Иван набрал первые очки в Евролиге с игры. Всё это приятно», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».