Ирвинг — о подписании нового контракта с «Бостоном»: я никому ничего не должен

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг допустил, что предстоящим летом может не подписать новый контракт с нынешним клубом.

«Меня не волнует моя репутация. Меня не волнует моё наследие. Просто стараюсь быть человеком и принимать правильные решения для себя и своей семьи. Я провёл последние восемь лет, стараясь делать то, что хотят от меня другие с точки зрения принятия решений. Но я никому ничего не должен», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Контракт Кайри с «Бостоном» рассчитан до конца нынешнего сезона и включает опцию продления на один год. Ожидается, что следующим летом звёздный разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение с одним из клубов НБА.